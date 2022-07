Bất động sản liền thổ - kênh đầu tư tài sản giá trị

Tích luỹ nhà liền thổ - kênh đầu tư hút khách

Nhà liền thổ là nhóm tài sản có giá trị cao. Ở đô thị lớn như TP.HCM, số lượng sản phẩm nhà liền thổ mở bán đang hạn chế dần theo thời gian bởi thành phố định hướng phát triển nhà cao tầng. Tại TP.HCM, quỹ đất phát triển các dự án nhà gắn liền với đất có thể tìm thấy tại TP.Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Do nguồn cung ít dần, các dự án nhà liền thổ thường có giá chào bán tăng dần theo thời gian.

Nhà phố Bcons Plaza đem đến cơ hội tích luỹ tài sản BĐS giá trị cho người đầu tư - ảnh phối cảnh

Trong báo cáo của DKRA Việt Nam về thị trường nhà liền thổ 6 tháng đầu năm 2022 đã đưa ra rằng, thị trường nhà phố, biệt thự tại các dự án mới mở bán trong quý II trên địa bàn TP.HCM ghi nhận mặt bằng giá mới với mức 700 tỷ đồng/căn. Giá bán sơ cấp nhà phố, biệt thự tại TP.HCM đã tăng trên dưới 10% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia phân tích rằng, phân khúc nhà liền thổ ở đô thị thường chỉ hút khách mua có dòng vốn ổn định, nắm giữ lâu dài làm kênh trú ẩn an toàn. Với đặc tính linh hoạt về giá theo thị trường đầu tư mua đi bán lại, nên giá trị của nhà gắn liền với đất chỉ phụ thuộc vào dòng tiền của người mua. Vì thế, người mua nhà liền thổ bằng vốn tự có, mua bằng tiền tích lũy, thì cơ hội có được giá trị tài sản tiếp tục duy trì ở mức cao là hiện hữu, vì ngay từ khi mua, người mua đã xác định đây là phần đầu tư dài hạn.

Cơ hội đầu tư BĐS tại TP. Dĩ An liền kề TP. Thủ Đức

Bình Dương hiện đang là nơi cung cấp nguồn cung nhà ở cho người làm việc tại TP.HCM. Với quỹ đất còn nhiều và mặt bằng giá vẫn đang thấp hơn TP.HCM nên đáp ứng được cả sản phẩm căn hộ cũng như nhà liền thổ.

Không phải ngẫu nhiên mà TP. Dĩ An được xem là nguồn cung nhà ở cho người sinh sống và làm việc ở TP.HCM. So về lợi thế, địa phương này có vị trí rất đặc biệt khi nằm liền kề TP. Thủ Đức. Giao thông lại thuận lợi, kết nối qua nhiều tuyến đường huyết mạch.

Là cửa ngõ của TP.HCM và Bình Dương, TP. Dĩ An đóng vai trò chiến lược trong kế hoạch phát triển vùng

Đơn cử như từ dự án khu nhà phố Bcons Plaza tọa lạc ngay góc giao giữa đường Quốc lộ 1K - Thống Nhất vào đến trung tâm TP.HCM chưa đầy 15km, với khoảng cách này so ra còn gần hơn nhiều vị trí trong một số quận, huyện TP.HCM.

Với vị trí liền kề nên việc di chuyển từ khu nhà phố Bcons Plaza đến khu vực xung quanh rất thuận tiện. Đơn cử đi từ phường Đông Hòa kết nối với TP. Thủ Đức chỉ mất vài phút, thông qua nhiều hướng là Quốc lộ 1K nối với Phạm Văn Đồng và đường Thống Nhất, hệ thống đường khu đại học Quốc gia TP.HCM nối vào Xa lộ Hà Nội.

Tiếp đó, đời sống an cư cũng cũng là điểm cộng cho thị trường nhà ở TP Dĩ An. Cụ thể hệ thống tiện ích khu vực phong phú, có đầy đủ các điểm dịch vụ như trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện…

TP. Dĩ An có thể đáp ứng được mọi điều kiện an cư lâu dài cho người dân, bởi thị trường việc làm dồi dào, môi trường sống thuận lợi, kết nối với TP.HCM thuận tiện, vì vậy đông đảo người dân đang làm việc tại TP.HCM có xu hướng an cư tại TP. Dĩ An.

Khu nhà phố Bcons Plaza cạnh bên TP. Thủ Đức là tài sản BĐS để dành giá trị - ảnh phối cảnh

Hàng loạt các yếu tố tiện nghi như vậy đã thúc đẩy nhu cầu mua nhà để ở tại khu vực TP. Dĩ An cận bên TP. Thủ Đức tăng mạnh trong những năm qua. Vậy cho nên, ngoài đáp ứng nhu cầu an cư, thì sở hữu BĐS tại TP. Dĩ An cạnh TP. Thủ Đức giờ đây còn là cơ hội đầu tư giá trị. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế, dựa trên tốc độ tăng giá nhà ở trong khu vực và tình hình quỹ đất trống gần TP .Thủ Đức đã không còn nhiều, điều này tác động mạnh mẽ đến giá trị BĐS tại TP. Dĩ An ở các khu vực giáp TP. Thủ Đức dù là căn hộ hay nhà phố, giá trị của loại hình BĐS nào cũng sẽ tăng qua hàng năm.

Nhu cầu nhà ở và thanh khoản của thị trường nhà ở TP. Dĩ An được củng cố mạnh mẽ từ nền kinh tế phát triển tạo nên thị trường việc làm dồi dào để thu hút hàng chục ngàn người nhập cư và các chuyên gia, kỹ sư đến làm việc hàng năm.

Tấn Tài