Sở hữu 70km tiếp giáp TP.HCM, Long An được ví như “vùng đệm” đặc biệt khi kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả miền Đông Nam Bộ. Khi điểm nghẽn hạ tầng dần được khơi thông cùng sự “đổ bộ” của loạt doanh nghiệp địa ốc lớn như Nam Long, Vingroup, Ecopark, BIM Group, Phú Mỹ Hưng,… Long An được kì vọng tạo nên nguồn cung đa dạng, trong một chu kì bất động sản mới.

Bên cạnh đó, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng ổn định trung bình 9,1%/năm cũng tạo tiền đề cho tỉnh tăng trưởng đột phá, chín muồi trong nhiệm kỳ 2021 - 2030. Các chỉ số về tỷ lệ nhập cư, thu nhập bình quân đầu người… đều tăng, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản Long An, nhất là sự phát triển của loại hình khu đô thị tích hợp với quỹ đất rộng, sản phẩm đa dạng và hệ tiện ích “tất cả trong một”.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Long An, việc đầu tư các dự án khu đô thị mới quy mô lớn nhằm cụ thể hoá mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An; với những công trình mang tính đặc trưng, tạo ra những thay đổi lớn về không gian kiến trúc, cảnh quan, tạo sự khác biệt và tăng năng lực cạnh tranh về giá trị đối với các tỉnh thành khác.

Là một trong những đại dự án “hiện diện” từ thời kỳ đầu, khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha đang là điểm sáng nổi bật trong bức tranh bất động sản Long An, đồng hành cùng diện mạo đô thị khu vực.

Khu đô thị tích hợp Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Quy hoạch chuẩn mực, đón sóng giãn dân

Toạ lạc trên tỉnh lộ 830, giao điểm giữa Long An với TP.HCM, Waterpoint sở hữu lợi thế về vị trí kết nối chiến lược trong vùng phát triển TP.HCM: cách trung tâm Quận 1 chỉ hơn 45 phút di chuyển, cách TP. Tân An (Long An) khoảng 25 phút qua hành lang giao thông đã hoàn thiện như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1A…

Trong tương lai, khoảng cách này sẽ được rút ngắn đáng kể khi các công trình giao thông liên vùng hoàn thiện, gồm đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad - doanh nghiệp có lịch sử phát triển hơn 100 năm từ Nhật Bản cùng sự tham gia của nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước về quy hoạch, thiết kế, cảnh quan… dự án Waterpoint thiết lập chuẩn mực sống theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sắc thái và diện mạo mới cho bất động sản phía tây TP.HCM.

Khu đô thị được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu an cư của 10.000 hộ dân, đóng vai trò quan trọng trong việc đón làn sóng giãn dân theo xu hướng ly tâm, giảm sức ép tại lõi đô thị hạt nhân.

Một hệ thống tiện ích “tất cả trong một” cũng được chú trọng đầu tư. Theo chủ đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, hàng loạt tiện ích - dịch vụ quan trọng như tổ hợp thể dục - thể thao và sự kiện 3ha, Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, đường chạy bộ, đường đạp xe, các câu lạc bộ bên sông, tuyến xe bus liên vùng… đã đi vào vận hành.

Trong năm nay, nhiều tiện ích giáo dục, y tế, thương mại cũng dự kiến đi vào hoạt động như trường Nội trú Song ngữ quốc tế EMASI Plus, phòng khám đa khoa, cửa hàng thực phẩm San Hà (SanHa Food)… Đây là những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện diện mạo khu đô thị tích hợp, nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc sống cư dân.

Hoạt động rạp chiếu phim ngoài trời tại khu đô thị. Ảnh: Nam Long

Sở hữu tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

Lộ trình phát triển khu đô thị cùng nhiều chỉ dấu tích cực của thị trường bất động sản Long An đã tạo sức hút đặc biệt đối với các sản phẩm nhà ở Waterpoint. Đơn cử, từ đầu năm đến nay, hàng trăm căn hộ “vừa túi tiền” EHome Southgate nằm ở cửa ngõ khu đô thị đã được giao dịch thành công. Đây cũng là “giỏ hàng” cuối cùng của dự án này.

Trước đó, 4 block thuộc giai đoạn 1 và 2 đều ghi nhận tốc độ hấp thụ ấn tượng và lần lượt bàn giao đúng cam kết, chào đón hơn 500 gia đình về an cư, hình thành cộng đồng đầy sức sống. Cuối năm vừa qua, toàn bộ block A2 thuộc giai đoạn 3 được Tập đoàn Khai Sáng mua sỉ để làm cơ sở nội trú cho học sinh trường EMASI Plus.

EHome Southgate là dự án EHome đầu tiên của Nam Long có sự đồng hành của đối tác Nhật Bản. Ảnh: Nam Long

Ở phân khúc cao cấp, các sản phẩm Grand Villa thuộc các khu compound The Aqua, Park Village ghi nhận tỉ lệ quan tâm mạnh bởi những giá trị nổi bật về chất lượng không gian sống, tiện ích đặc quyền, an ninh biệt lập…

Không thể phủ nhận, so với các khu vực vệ tinh TP.HCM, hiện Long An vẫn là mảnh đất có mức giá bất động sản dễ chịu ở tất cả các phân khúc. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, khả năng cao biên độ tăng giá bất động sản Long An sẽ có sự biến động mạnh hơn trong thời gian tới, khi hạ tầng hoàn thiện và các dự án mới của các thương hiệu lớn hình thành trong tương lai.

Bích Đào