Tam giác “vàng” mới tại phía bắc tỉnh Bình Dương

Định hướng của Bình Dương đến năm 2030 là phát triển dựa trên 3 trụ cột gồm công nghiệp, dịch vụ và đô thị thông minh. Trong đó, công nghiệp và đô thị thông minh sẽ tập trung phát triển ở khu vực phía bắc là tam giác Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên. Trong tương lai, ba địa phương này có cơ hội trở thành “trái tim” của “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương, hình thành đô thị công nghiệp hiện đại và sầm uất.

Để phục vụ chiến lược nói trên, tỉnh Bình Dương tập trung xây dựng mạng lưới hạ tầng kết nối giao thông hoàn chỉnh và xuyên suốt. Tổng nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng trong năm 2023 lên đến 21.817 tỉ đồng, gấp 2,17 lần so với năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Nhiều công trình trọng điểm đang được ưu tiên đầu tư tập trung quanh khu vực phía Bắc như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Phú Giáo - Chơn Thành, Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 13, Nguyễn Văn Thành - ĐT 741, quốc lộ 14, ĐT 742, ĐT 746, ĐT 747 hay đường sắt Xuyên Á…

Đặc biệt, đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có chiều dài gần 48km, tổng kinh phí đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng là một trong những dự án trọng điểm, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa về các đầu mối giao thông quan trọng, tạo xung lực cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương và của 03 huyện nơi tuyến đường đi qua. Hiện tại, đoạn từ Tân Thành đến cầu Tam Lập (dài 9,3km) cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Tam giác công nghiệp Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên đang dần trở thành “điểm nóng” trên thị trường tỉnh Bình Dương. Ảnh minh hoạ

Hưởng lợi từ chiến lược mở rộng đô thị công nghiệp và nâng cấp hạ tầng, thị trường bất động sản tại các địa phương đang dần bứt phá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng cư dân. Tại Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên, hàng chục khu công nghiệp đang hoạt động nhộn nhịp, song hành cùng tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng.

Các chuyên gia nhận định, sự phát triển tam giác công nghiệp mới có xu hướng tiệm cận với bộ “kiềng ba chân” phía Nam là Thủ Dầu Một - Thuận An - Dĩ An khi được đẩy mạnh mạng lưới kết nối và dịch vụ - công nghiệp làm nền tảng cho sự tăng trưởng bất động sản. Theo tham chiếu đó, đây là thời điểm “vàng” cho nhà đầu tư bởi khi thị trường hồi phục, giá bất động sản tại đây có tiềm năng tăng trưởng tương tự Thuận An, Dĩ An trước đây.

Phú Giáo - Điểm sáng bất động sản bắc Bình Dương

Hiện tại, Phú Giáo đang tập trung mọi nguồn lực để trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng tại khu vực phía bắc tỉnh Bình Dương. Phú Giáo chủ trương nâng cấp đồng bộ hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ tạo đà cho sự tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Về công nghiệp, Phú Giáo sẽ có thêm 4.240ha đất khu công nghiệp và 468,72ha đất cụm công nghiệp. Các KCN hiện gồm có: KCN Vĩnh Lập 1 750ha tại xã Vĩnh Lập; KCN Vĩnh Lập 2 500ha tại xã An Bình; KCN Tam Lập 1.000ha tại xã Vĩnh Hòa; KCN An Linh 1.000ha tại xã An Linh, xã Tân Hiệp; KCN VSIP4; KCN 1 80ha tại xã An Thái; KCN 2 (công ty cao su Đồng Phú) 987ha tại xã An Bình, mở ra mạng lưới KCN sầm uất và liên kết chặt chẽ.

Bên cạnh các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa phương, Phú Giáo cũng chú trọng mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông trong khu vực với nhiều dự án mới như đường Vành đai dọc sông Bé; mở rộng các tuyến đường ĐH 501, ĐH 502, ĐH 503, ĐH 506, ĐH 508, ĐH 520, Phan Chu Trinh, 3-2, Công Chúa Ngọc Hân, Cần Lố, Phan Bội Châu, đường phía sau THPT Phước Vĩnh...; cầu Tam Lập 2 kết nối với huyện Bắc Tân Uyên; cầu Tam Lập đi Đồng Phú; nâng cấp các tuyến đường nội bộ, các hẻm, các tuyến đường trong khu đô thị...

Phú Giáo với sự nâng cấp mở rộng về công nghiệp và hạ tầng hứa hẹn là động lực giúp bất động sản bứt phá trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ

Sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực giúp Phú Giáo thu hút được nhiều chuyên gia, kỹ sư, lao động từ khắp nơi đến làm việc và sinh sống, đi cùng với đó là nhu cầu về nhà ở tăng mạnh, tạo động lực cho thị trường bất động sản.

Trên thực tế, giá đất Phú Giáo vẫn còn “mềm” so với nhiều khu vực khác của Bình Dương. Các chuyên gia nhận định, mặt bằng giá trong khu vực sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh đến năm 2030 khi quá trình đô thị hoá và mở rộng KCN đã hoàn thành. Bên cạnh đó, quỹ đất dồi dào cùng hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện cũng giúp bất động sản Phú Giáo “thăng hạng” trong mắt các nhà đầu tư.

Thời gian qua, Phú Giáo đang đón nhận nhiều dự án được triển khai bởi các chủ đầu tư uy tín, hứa hẹn góp phần thay đổi diện mạo đô thị của khu vực trong tương lai.

Bích Đào