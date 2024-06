Các dự án thấp tầng khu vực Tây Nam Bộ đang trở nên thu hút bởi các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh minh hoạ

Phân tích về xu hướng thị trường bất động sản (BĐS) khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm, các chuyên gia cho rằng, đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường BĐS nhiều khu vực gặp không ít "sóng gió". Tuy nhiên, BĐS Nam Bộ chỉ bị "dao động" nhẹ.

Trong quý I/2023, khu vực Tây Nam Bộ có 83 dự án mở bán, đưa ra thị trường khoảng 9.499 sản phẩm mới. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở Long An và Kiên Giang. Đất nền biệt thự và nhà ở liền kề, nhà phố là hai phân khúc chiếm tỷ trọng gần 90% tổng nguồn cung toàn khu vực.

Sau những khủng hoảng của thị trường bất động sản nói chung từ đầu quý II/022, các nhà đầu tư đã có sự thay đổi về “khẩu vị” với xu hướng quan tâm tới những dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và vị trí đắc địa và đặc biệt các loại hình bất động sản thấp tầng với nhu cầu ở thực được các khách hàng “săn lùng” hơn cả.

Lấy cảm hứng từ chuẩn sống xanh Singapore hiện đại, The Larita Long An là một dự án tiềm năng tại Bến Lức (Long An) và là một trong những dự án nổi bật tại khu vực Nam Bộ hiện nay.

Dự án The Larita bao gồm 199 căn nhà phố và shophouse cao cấp, được xây dựng trên quy mô 3,8 ha, hướng đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Với vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại cùng hàng loạt tiện ích nội, ngoại khu đẳng cấp, The Larita Long An hứa hẹn trở thành một điểm sống mới lý tưởng, khuấy động thị trường bất động sản tại khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều tín hiệu khởi sắc, nguồn cung và sức mua bất động sản ghi nhận những chuyển biến tích cực, việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Xuân Thảo và Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Hoà Property hứa hẹn mở nhiều cơ hội tiềm năng cho bất động sản khu vực Nam Bộ, đặc biệt là dự án The Larita Long An.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Hòa Property là đơn vị tư vấn, phân phối và kinh doanh các sản phẩm bất động sản cao cấp như: nhà phố, biệt thự, shophouse, penthouse, biệt thự biển, nhà phố biển,villa... Cùng đội ngũ ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm và thực chiến trong nhiều dự án bất động sản hạng sang Đông Hòa Property dần khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên thị trường BĐS. Công ty cũng là đối tác của nhiều dự án từ các chủ đầu tư lớn như Sungroup; Vinhomes; Masterise homes; Tập đoàn KDI Holdings, Tân Á Đại Thành…

Với những thế mạnh có sẵn, Đông Hoà Property được chủ đầu tư Xuân Thảo tin cậy lựa chọn là đơn vị Tổng đại lý phân phối dự án The Larita. Tại dự án này, Đông Hòa Property tự tin sẽ mang đến những sản phẩm mới, an toàn về pháp lý để đón sóng thị trường bất động sản Long An.

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang dần có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với những tỉnh thành có sự hoàn thiện về hạ tầng và phát triển về kinh tế như Long An, dự án The Larita được kỳ vọng là một biểu tượng sống mới, đón đầu cơn sóng phục hồi của thị trường bất động sản, đáp ứng cả về môi trường sống xanh, sống cân bằng "Thân - Tâm - Trí" và tiềm năng tăng giá trong tương lai bởi những ưu thế vượt trội.

