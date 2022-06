Bất động sản Thuận An tăng sức hút từ định hướng phát triển đô thị trọng điểm

Quy hoạch và hạ tầng “kích nổ” thị trường BĐS Thuận An

Thành phố Thuận An là trung tâm công nghiệp lớn và dẫn đầu trong sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương. Tính đến năm 2022, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp (KCN-CCN) tại Thuận An đã thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, số doanh nghiệp hoạt động trong các KCN-CCN là khoảng 400 doanh nghiệp.

Không chỉ phát triển công nghiệp, ngành dịch vụ - thương mại tại Thuận An cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng trên 80% trong cơ cấu kinh tế. Việc phát triển đa dạng các ngành nghề đã giúp mức sống của người dân được nâng cao, số liệu công bố nhiệm kỳ 2015-2020, thu nhập bình quân đầu người tại Thuận An đã đạt 143,88 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong năm 2021, tổng thu ngân sách của Thuận An là 5.122 tỷ đồng, đạt 137,86% so với chỉ tiêu được giao, dẫn đầu tỉnh Bình Dương.

Thuận An được định hướng phát triển thành thành phố thông minh (Ảnh: Hung Thinh Land)

Nhờ sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, đô thị được quy hoạch bài bản, ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính, Thuận An đã được tỉnh Bình Dương lựa chọn để xây dựng đề án “thành phố thông minh”, tiến tới vươn lên trở thành đô thị loại I. Trước thông tin nóng này, giới đầu tư đang đánh giá cao môi trường đầu tư và tiềm năng bứt phá từ chiến lược phát triển tại TP.Thuận An

Hiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu đưa Thuận An trở thành thành phố trung tâm dịch vụ - thương mại của Bình Dương đang được đẩy mạnh. Cụ thể, Thuận An có nhiều công trình hạng mục đã và đang được đầu tư đồng bộ như đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, Quốc lộ 13, nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT743, xây dựng cầu vượt tại Ngã sáu An Phú và Ngã tư 550.

Quốc lộ 13 mở rộng sẽ giúp tăng tính kết nối của Thuận An với các đô thị lớn lân cận (Ảnh: Hung Thinh Land)

Trong đó, quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực công nghiệp của tỉnh Bình Dương và các địa phương lân cận là TP.HCM, Bình Phước, Tây Nguyên… với lưu lượng xe đạt 300.000 lượt/ngày. Trước tầm quan trọng của tuyến đường, tỉnh Bình Dương đã ưu tiên nguồn lực để nâng cấp từ 6 lên 8 làn xe từ Vĩnh Phú (TP. Thuận An) đến giao lộ Lê Hồng Phong (TP. Thủ Dầu Một).

Dự án được thực hiện vào đầu quý II/2022. Trong đó, Thuận An được hưởng lợi nhiều nhất khi giải tỏa được áp lực giao thông và chuẩn bị cho phát triển đô thị. Một phần trục Quốc lộ 13 ngang qua TP. Thuận An hiện đã được quy hoạch thành đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất Bình Dương. Từ đại lộ này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, gồm có trung tâm 1 tọa lạc ở Lái Thiêu, trung tâm 2 tọa lạc khu vực ngã tư Quốc lộ 13 - đường An Thạnh - Bình Chuẩn, trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473, trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu - Dĩ An với ngã tư Quốc lộ 13 và trục Bình Hòa - Vĩnh Phú.

Thị trường căn hộ duy trì sức hút

Với việc quỹ đất đang dần bị thu hẹp, giá đất nền tăng mạnh 98% trong giai đoạn 2018-2022, các chuyên gia đã nhận định về tiềm năng của xu hướng chuyển dịch của thị trường BĐS Thuận An trong thời gian tới, phân khúc căn hộ sẽ thu hút người mua hơn cả, tiếp tục duy trì được giá bán và giá trị gia tăng. Thuận An đang trở thành điểm đến của lượng lớn cư dân đến làm việc và lập nghiệp, bao gồm chuyên gia, người lao động tri thức trong và ngoài nước.

Theo thống kê của UBND tỉnh Bình Dương, dân số của Thuận An năm 2021 là 618.984 người - khu vực có số dân đông nhất toàn tỉnh. Không chỉ vậy, TP. Thuận An có 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, thu hút thêm 12.000 - 15.000 lao động, kỹ sư, chuyên gia đến đây sống và làm việc mỗi năm. Hơn 70% lao động đang làm việc tại địa phương là người tạm trú, trong đó không ít cư dân muốn “an cư lạc nghiệp” tại Thuận An. Đây là điểm đáng lưu ý cho các chủ đầu tư.

Nhiều dự án BĐS được triển khai, đón đầu xu hướng phát triển đô thị tại Thuận An (Ảnh: Hung Thinh Land)

Do nhu cầu tìm nhà ở thực của nhóm khách hàng trên khá lớn, kéo theo tỷ lệ tìm kiếm mua cao, đi liền với tỷ lệ hấp thụ tốt nên thị trường BĐS khu vực Thuận An đang được nhiều chủ đầu tư uy tín quan tâm đầu tư và phát triển với đa dạng quy mô, loại hình dự án, đặc biệt là phân khúc căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng..

Bên cạnh người mua ở thực, lượng lớn nhà đầu tư cũng tham gia vào phân khúc căn hộ Thuận An khi tiềm năng sinh lợi tốt. Đặc biệt, các dự án có pháp lý vững chắc, tiện ích hiện đại và không gian sống xanh luôn có tỉ lệ tiêu thụ tốt tại thị trường này.

Ngọc Minh