Bất động sản vẫn là kênh ‘neo đậu’ của dòng tiền

Bất động sản - kênh “níu giữ” dòng tiền

Tại cuộc tọa đàm với chủ đề “Như thế nào là đầu tư thông minh trong bối cảnh thị trường hiện tại” do OneHousing tổ chức, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) cho rằng, ở góc độ đầu tư dài hạn, bất động sản (BĐS) sẽ vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với đầu tư tài chính.

Tọa đàm “Như thế nào là đầu tư thông minh trong bối cảnh thị trường hiện tại” do OneHousing tổ chức

“Ở góc độ đầu tư dài hạn, tỷ trọng giữa hai danh mục đầu tư BĐS và đầu tư tài chính sẽ phụ thuộc theo độ tuổi, mức độ tích lũy tài sản. Tuy nhiên xu hướng luôn luôn là cùng với thời gian thì danh mục đầu tư BĐS sẽ cao hơn danh mục đầu tư tài chính”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cũng nhắc đến khái niệm tháp tài sản: “Mục tiêu của chúng ta đi đầu tư là xây dựng một lớp hay tháp tài sản, gồm 4 tầng: bảo vệ (căn nhà chúng ta đang ở), những tài sản mang lại thu nhập (căn hộ cho thuê, tài sản mang lại dòng tiền như trái phiếu), tăng trưởng, rủi ro. Nên tập trung 2 tầng đầu tiên và trên thực tế đây cũng là hai tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tháp tài sản".

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, tình hình vĩ mô đang có nhiều điểm thuận lợi, là nền tảng để thị trường BĐS phát triển ổn định. “Tin vui là theo số liệu tháng 8 của Tổng cục Thống kê, chúng ta vẫn đang ổn định với mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% và tăng trưởng GDP 7-7,5%, có nghĩa là tình hình kinh tế vĩ mô rất ổn định”, ông Nguyễn Minh Tuấn cho hay.

Đồng quan điểm, ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing cho rằng, BĐS vẫn là “kênh tốt để neo đậu dòng tiền và giữ tài sản sinh lời" trong bối cảnh thị trường hiện tại. “Hiện tại, nhiều người vẫn đang muốn tìm điểm neo đậu cho dòng tiền, phân vân giữa việc nên hay chưa đầu tư, nhưng tâm lý chung là sẽ khó cầm tiền lâu trong tay, mà phải tìm kiếm kênh đầu tư để giải ngân”, ông Trung nói.

Chung cư dự báo sẽ còn tăng giá trong tương lai

Đại diện OneHousing cho rằng, có nhiều cách thức đầu tư khác nhau, có người chỉ đầu tư đất nền, có người chỉ đầu tư nhà sửa lại bán, có người chỉ mua nhà thấp tầng của chủ đầu tư uy tín, có người chỉ mua chung cư... Tuy nhiên, trong mỗi một giai đoạn khác nhau, sẽ có cách đầu tư và dòng sản phẩm khác nhau.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm tới cơ hội đầu tư BĐS

“Khi lựa chọn phân khúc đầu tư, cần phải nhìn trên góc độ thị trường về nguồn cung, độ khan hiếm, hay phân khúc nào đã được phát triển nhiều nhất? Trong năm 2021-2022, phân lô bán nền phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên hiện nhà đầu tư mắc kẹt khá nhiều, do đó không được ủng hộ tại thời điểm này. Trong khi đó, thị trường thấp tầng giá đã lên đỉnh điểm, khó tiếp cận được vốn vay, thanh khoản lại chậm. Trước đây, chúng ta chỉ đổ xô vào những sản phẩm có thể lướt sóng được, nhưng thực tế càng về sau không còn nhiều cơ hội và càng nhiều rủi ro”, ông Trung nói.

Ông Trung đánh giá, thời điểm hiện tại đang có nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường chung cư. “Một nguyên tắc chung là mọi thứ đều quay lại giá trị thật của nó, phục vụ cho nhu cầu. Giá chung cư đang có xu hướng tăng, đồng thời có nhiều tín hiệu hỗ trợ tích cực như: nhà nước bỏ khung giá đất, xu hướng mong muốn ở nơi tiện ích sang, cộng đồng văn minh…”

Báo cáo thị trường quý II của Colliers công bố mới đây cho biết, giá sơ cấp thị trường căn hộ TP.HCM đã tăng khoảng 5% so với quý trước. Trong khi đó, tại Hà Nội, mặt bằng giá tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ. Với thị trường thứ cấp, dữ liệu từ CBRE cũng ghi nhận giá bán trung bình ở Hà Nội đã lập đỉnh mới, đạt ngưỡng 1.293 USD/m2, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với mức tăng 4-5% của TP.HCM. Thậm chí, các dự án cao cấp ở một số quận trung tâm còn có mức tăng trên 10% theo năm.

Đánh giá toàn thị trường, chuyên trang Batdongsan.com cho biết, trong quý II vừa qua, chung cư ở TP.HCM chỉ tăng giá 4% ở phân khúc cao cấp, trung cấp và 7% ở phân khúc bình dân so với năm 2021. Còn ở Hà Nội, phân khúc bình dân tăng giá đến 14%, trung cấp tăng giá 7% và cao cấp tăng giá 12%.

Đại diện OneHousing cũng nhận định: “Chung cư là loại hình BĐS duy nhất ở Hà Nội có lượng quan tâm tăng trưởng dương trong những tháng đầu năm nay, đặc biệt là đối với những dự án tốt”.

OneHousing - nhà phân phối các sản phẩm BĐS của Masteri cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu 2 dự án điểm nhấn là Masteri Waterfront và Masteri West Heights với quỹ hàng là các căn “hoa hậu" được các nhà đầu tư săn đón. Đây đều là những dự án phân khúc hạng sang, có “vị trí kim cương" tại 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, chủ đầu tư uy tín đi cùng hệ tiện ích độc quyền đẳng cấp quốc tế. Hai dự án này được đánh giá có tiềm năng sinh lời cao và là điểm sáng trên thị trường địa ốc phía Bắc.

Doãn Phong