Bất động sản vùng lõi Dĩ An tăng mạnh nhờ lực đẩy hạ tầng

Tăng tốc thi công cầu vượt 550 - BĐS tăng vọt theo hạ tầng

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cầu vượt ngã tư 550 (điểm giao của hai tuyến huyết mạch ĐT 743 và ĐT 743 B) đang ráo riết thi công để đưa vào sử dụng. Công trình có chiều dài 203,4m, rộng 16m, vận tốc thiết kế 60km/h. Thời gian thi công dự tính khoảng 6 - 7 tháng.

Tại Dĩ An, ngã tư 550 đóng vai trò là lõi trung tâm tập trung các văn phòng, tòa nhà, dịch vụ, trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất khu vực, được xem là bộ mặt của thành phố. Lượng xe lưu thông qua đây rất đông nên gây ra tình trạng ùn tắc. Chính vì vậy, khi cầu vượt hoàn thành sẽ tạo ra mạch nối thông suốt giữa TP. Dĩ An - Thuận An - TP.HCM, nâng cấp diện mạo đô thị. Trong đó, hưởng lợi đầu tiên sẽ là người dân đang sinh sống xung quanh khu vực này.

Báo cáo của batdongsan.com.vn trong giai đoạn 2018 - 2020, giá căn hộ Bình Dương đã tăng 68%, tương đương 23%/năm. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ cao cấp của Bình Dương là 7-9%, cao hơn so với TP.HCM chỉ 5-6%.

Hiện Bình Dương có 50.000 chuyên gia, hơn 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động. Với tốc độ đô thị hóa đứng đầu cả nước (80,1%) và bùng nổ FDI (đứng thứ 2 cả nước) thời gian tới, những chỉ số nhà ở, chuyên gia, người lao động tại đây đều nhảy vọt, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản (BĐS) nở rộ và đón những chu kỳ tăng giá mới để tương xứng với nhu cầu ở.

Dòng tiền đua nhau chảy về chỗ trũng

Dĩ An là đô thị phát triển sớm bậc nhất Bình Dương với các cụm khu công nghiệp trọng điểm như Sóng Thần I, II, KCN Tân Đông Hiệp A,B, KCN Bình An… quy tụ hàng chục ngàn chuyên gia và công nhân.

Tốc độ đô thị hóa của Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung đứng đầu Việt Nam (80,1%). Do đó, sự phát triển của khu vực này không thua kém các điểm đến kề cận ở Quận Thủ Đức và Quận 9 - nay trực thuộc TP. Thủ Đức. Mặt khác, từ trung tâm Dĩ An như giao lộ 550, cư dân chỉ mất 15-17km di chuyển về trung tâm Quận 1.

Theo quan sát của nhiều nhà đầu tư, giá BĐS trung bình của TP. Thủ Đức là 85,9 triệu đồng/m2, cao gấp 2,6 lần vùng giáp ranh TP. Dĩ An. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về giá bán, tạo ra khoảng cách lớn của thị trường dù cho 2 khu vực này chỉ cách nhau vài bước chân. Đây cũng là động lực kéo theo dòng vốn đầu tư dịch chuyển về “vùng trũng”, nơi giá còn mềm và đang ở giai đoạn đầu tăng trưởng. Bởi lẽ khi giá BĐS mang “hộ khẩu” Thủ Đức đã vượt ngoài tầm với của người trẻ, trí thức có thu nhập vừa tầm thì nguồn cầu này tất yếu sẽ phải dịch chuyển về Dĩ An.

Đây cũng là lý do khiến thị trường căn hộ ở thành phố Dĩ An ghi nhận lượng quan tâm tăng 52%, ngang ngửa TP. Thủ Đức (theo batdongsan.com.vn). Trong năm 2021 tính thanh khoản tại Dĩ An tăng mạnh lên đến 90% bất chấp dịch Covid-19. Sự gia tăng mức độ quan tâm và tính thanh khoản cho thấy sức hút lớn của Dĩ An cả trong thời điểm hiện tại và tương lai.

Theo khảo sát, hiện nay giá BĐS Dĩ An vẫn nằm trong vùng trũng. Đơn cử tòa tháp Charm Diamond tại giao lộ 550, trung tâm Dĩ An thuộc phân khúc cao cấp, được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao đang được công bố với mức giá trung bình chỉ 35 triệu/m2 cũng như áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt. Thực tế, giá trị căn hộ Charm Diamond còn thấp hơn so với giá được công bố nhờ loạt ưu đãi lớn: chiết khấu đến 8% khi thanh toán sớm, chiết khấu đến 3% cho khách hàng thân thiết, chiết khấu đến 2% cho khách hàng mua sỉ, tổng chiết khấu có thể lên đến 13%. Ngoài ra, tất cả chủ nhân của Charm Diamond sẽ được tham gia chương trình rút thăm may mắn “mua nhà trúng nhà” với tổng giá trị giải thưởng hàng tỷ đồng

Chưa dừng lại ở đó, chủ nhận còn được nhận đặc quyền gói Charm Care lên tới 600 triệu trong 10 năm cho các dịch vụ Charm Fitness, Charm Spa, Charm Club cùng hàng loạt ưu đãi khác từ chủ đầu tư Charm group.

Như vậy, sự xuất hiện của Charm Diamond đã phần nào giải bài toán “an cư lạc nghiệp” của đại bộ phận cư dân, thay vì phải tích lũy nhiều năm liền để sở hữu nhà riêng thì nay với mức giá hơp lý, người trẻ dễ dàng hiện thực hóa ước mơ sở hữu căn hộ cho riêng mình.

Ngọc Minh