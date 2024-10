Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (43 tuổi, ngụ phường 6) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo cơ quan điều tra, Tú làm “cò” cho các tài xế ô tô chạy dịch vụ đưa, rước khách để hưởng hoa hồng và bán hàng rong trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Việc làm của Tú vi phạm nội quy của bệnh viện nên bị bảo vệ nhiều lần nhắc nhở dẫn tới mâu thuẫn.

Sáng 26/9, Tú bênh vực người bán hàng rong nên xảy ra xung đột, dùng lời lẽ thô tục, thách thức đánh nhau với bảo vệ bệnh viện.

Sau đó, Tú cầm dao, lớn tiếng, xông vào định tấn công một bảo vệ nhưng được mọi người can ngăn. Công an TP Trà Vinh mời Tú về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, Công an khởi tố Tú hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, Tú từng có tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cướp tài sản; chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 5/6.

Hôm 23/9, Tú bị xử phạt vi phạm hành chính 400.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.