Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Huỳnh Anh (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Lý Đông) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bị can Huỳnh Anh. Ảnh: Lê Hoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, bị can Huỳnh Anh kết hôn với một người phụ nữ. Người phụ nữ này có con riêng là bé gái sinh năm 2011.

Trong quá trình chung sống, bị can Huỳnh Anh nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với con riêng của vợ.

Đến ngày 15/6, bị can Huỳnh Anh tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với bé gái và bị vợ phát hiện, tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Cũng tại huyện Châu Thành, cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Nhựt Trường (19 tuổi, ngụ tại xã Nhị Bình) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bị can Trường. Ảnh: Lê Hoài

Theo điều tra ban đầu, bị can Trường bị bắt do quan hệ tình dục đồng giới với 1 bé trai sinh năm 2013. Hành vi của Trường bị gia đình bé trai phát hiện, đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.