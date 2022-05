Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Chiều 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can Trần Võ Công Minh (23 tuổi), Trần Minh Trí (22 tuổi), Lê Công Danh (21 tuổi), tất cả cùng ngụ tại TP Mỹ Tho, để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trần Võ Công Minh. Ảnh: C.A

Đây là 3 bị can có liên quan đến vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang gây xôn xao dư luận. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những thanh niên còn lại có liên quan đến vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h10 ngày 12/5, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ nổ súng tại quán karaoke X.O (TP Mỹ Tho) làm 1 người chết xảy ra vào tháng 3/2021.

Thời điểm trên, Thạch Trung Nghĩa (25 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho), là bị cáo được tại ngoại trong vụ án nói trên ra đường phía trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang thì bị 5 thanh niên vây đánh.

Lúc này, khoảng 8 thanh niên khác đến giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một đối tượng trong nhóm giải vây cho Nghĩa đã rút súng bắn trúng 1 người trong nhóm kia.

Sau tiếng súng các đối tượng bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang

Công an đã triệu tập, mời làm việc 15 đối tượng có liên quan. Trong đó, Trần Võ Công Minh là người nổ súng, bắn trúng vào vùng mông của Trần Minh Trí (22 tuổi) gây thương tích.

Súng, đạn Công an thu giữ từ nghi phạm Minh. Ảnh: C.A

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận hành vi và giao nộp khẩu súng. Minh còn khai sau khi gây án xong, gã còn giấu 2 khẩu súng khác dạng Rulo bắn đạn cao su tại sân bóng đá ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

T.Chí