Bắt giam cha dượng đánh tím người bé gái 7 tuổi ở Bình Phước

Thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sáng nay (29/7) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Bé D.Y được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú - Ảnh: CTV

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Lầu Y Lầu (SN 1997, vợ đối tượng Tú) cùng hành vi trên.

Lầu là mẹ của bé D.Y (7 tuổi), còn Tú là cha dượng của bé - nạn nhân bị bạo hành với nhiều vết bầm tím trên cơ thể gây bức xúc vào ngày 27/7 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu và sống chung tại tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Đến đầu năm 2022, Lầu đón con riêng của mình là bé D.Y từ Nghệ An vào ở chung. Trong quá trình sống chung, do thấy bé Y thường nghịch đồ dùng cá nhân của mình và lười ăn nên Tú và Lầu nhiều lần đánh bé Y gây thương tích.

Đến ngày 27/7, một người hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người bé Y có nhiều vết bầm tím nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc, đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Hòa đã mời hai vợ chồng đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi bạo hành bé Y.

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu Y của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội danh trên.