Bắt giam cựu Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, cựu Phó giám đốc Sở Sở Khoa học và Công nghệ và bà Trần Thị Huỳnh Hương, Trưởng Phòng quản lý khoa học (cựu Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai).

Ông Phương, bà Hương bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, cựu phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc khởi tố 2 bị can trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai quản lý.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Riêng ông Phạm Văn Sáng, sau khi ra quyết định khởi tố, bị can đã bỏ trốn sang nước ngoài nên Công an tỉnh đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can này.

Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học.

Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai được cho là gây thất thoát hơn 27 tỷ đồng.

Huy Hoàng