Bắt giám đốc công ty xây dựng nghiệm thu không đúng thực tế

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành bắt thêm 1 bị can để tạm giam, liên quan đến “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang, Quảng Nam) với xã Lăng (huyện Tây Giang, Quảng Nam).

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, ngày 1/10, tại phường Kỳ Bá (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Hải (SN 1954, trú phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Hải là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT (địa chỉ: thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Thái Minh Hoàng (SN 1964, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang), và Nguyễn Đình Tấn (SN 1959, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa), do vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình thi công dự án này, Thái Minh Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư), Nguyễn Đình Tấn (đại diện đơn vị tư vấn giám sát) và Phạm Văn Hải tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.