Sáng nay (7/12), Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Cao Long (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) để điều tra hành vi “Vu khống”.

Bị can Trần Cao Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm vu khống. Đối tượng thực hiện hành vi bằng hình thức gửi các tin nhắn có nội dung bịa đặt, lan truyền những thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.

Ngoài ra, từ tháng 3-8 năm nay, nhiều lãnh đạo cơ quan, ban, ngành… ở TP Cần Thơ liên tục nhận được các tin nhắn tố giác một số cán bộ của Quỹ đầu tư phát triển, Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cũng như Công an thành phố. Những tin nhắn này có nội dung bịa đặt, vu khống về các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng…

Công an khám xét nơi ở của đối tượng Long. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ - trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trần Cao Long là người trực tiếp nhắn tin, lan truyền những thông tin nói trên.

Theo công an, bị can Long làm nghề bán hàng online qua mạng. Bước đầu, Long thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an đã khám xét nơi ở của Long tại chung cư City Land, đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, qua đó thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan vụ án.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.