Bắt giam người đàn ông thả chó Pitbull cắn hàng xóm nhập viện

Chiều 22/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Đình Thảo (46 tuổi, ngụ phường Thọ Quang) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, trưa 29/5, Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, ngụ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng Trương Anh Tâm (39 tuổi) ngồi nhậu tại nhà của Ngọc.

Tại cuộc nhậu, Tâm biết được trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo là hàng xóm có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Ngọc và Tâm xông vào đánh Thảo.

Bị đánh, Thảo bỏ chạy về nhà, cầm xẻng qua quay lại nhà Ngọc để đánh trả, thì bị Tâm giật được, đánh vào đầu thương tích ở mắt. Tiếp đó, Tâm và Ngọc tiếp tục dùng xẻng đánh vào người Thảo.

Bị đánh Thảo chạy về nhà thả con chó Pit bull cắn hàng xóm bị thương. Ảnh minh họa

Thảo quay về nhà, thả một con chó Pitbull cao khoảng 70 cm, nặng khoảng 40 kg và một con Becgie cao khoảng 60 cm nặng 30 kg lùa qua nhà Ngọc.

Con Pitbull xông vào cắn Ngọc gây thương tích ở mặt, tay và chân. Sau đó, Thảo hô con Pitbull không cắn Ngọc nữa, rồi dẫn chó về nhà.

Theo Công an quận Sơn Trà, kết quả giám định thương tật con chó Pitbull gây ra cho Ngọc là 29%. Trong trường hợp của bị can Thảo, dù giám định thương tật của bị hại là 29% nhưng công an vẫn khởi tố theo khoản 2, Điều 134 vì xem chó Pitbull không rọ mõm là "hung khí nguy hiểm".

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra quận Sơn Trà cho biết, trong quy định về chăn nuôi gia súc có quy định chó đi ra ngoài phải được rọ mõm để đảm bảo an toàn.

Thêm vào đó, trong trường hợp này, ông Thảo biết được chó Pitbull là loài hung dữ, có thể gây thương tích nặng, tính sát thương cao nhưng vẫn thả chó ra để cắn đối thủ. Việc ông Thảo dùng chó Pitbull trong trường hợp này là hung khí nguy hiểm đã được thống nhất của VKS.

Trong vụ án, công an cũng khởi tố Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm cùng tội danh cố ý gây thương tích. Hai người này đã đánh ông Thảo bị thương 14% khiến người này tức giận về thả chó qua cắn lại.