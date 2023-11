XEM CLIP:

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 tài xế liên quan vụ việc lái ô tô tông nhau nhiều lần trên đường, để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Đồng thời, tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi khác có liên quan.

Hai tài xế bị tạm giữ là Phan Hoàng Bích T. (31 tuổi, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Đình K. (41 tuổi, trú phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h20 tối 20/11, Công an TP Bà Rịa nhận được nguồn tin tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa xảy ra vụ việc 2 xe ô tô va chạm nhau.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: Q.H)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 18h30 cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước nên khi đến ngã tư trên, xe ô tô biển số 60A 860.48 do chị Phan Hoàng Bích T. điều khiển đã tông nhiều lần vào đuôi xe ô tô biển số 72A 343.35 do anh Nguyễn Đình K. điều khiển.

Tại đây, vì bị tông từ phía sau nên anh K. đã lái xe quay đầu, tông trực diện liên tiếp vào đầu xe của chị T., khiến hai xe hư hỏng. Sau đó, cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Bà Rịa phối hợp với Viện VKS cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ.

Vụ việc đang được Công an TP Bà Rịa tiếp tục điều tra, làm rõ.