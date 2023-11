Ngày 18/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện Châu Thành và Cái Bè vừa khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Công an đã bắt giữ hai siêu trộm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Phục (ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đi xe máy từ TP.HCM về miền Tây vào tối 2/11. Khi đến địa bàn xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Phục ghé vào quán cà phê cặp quốc lộ 1 nằm nghỉ.

Lúc này, Phục đi ra phía sau, phát hiện có một căn nhà vắng người, cửa không khóa nên thanh niên này leo rào, lẻn vào các phòng ngủ trộm nhiều trang sức bằng vàng, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động, tiền… Tổng tài sản thiệt hại gần 600 triệu đồng.

Nghi phạm Phục tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Số vàng trộm được, Phục đem đến TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp bán được hơn 300 triệu đồng. Sau đó, Phục đánh bạc thua gần 200 triệu đồng; số còn lại thanh niên này mua vàng, điện thoại di động, xe máy và chơi ma túy…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/11, Công an huyện Châu Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Hoàng Phục, khi gã đang trốn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.

Công an huyện Châu Thành đã thu hồi được 1 số trang sức, laptop, máy tính bảng và 12 triệu đồng…

Tối 5/11, anh Nguyễn Quốc Dũng (ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè) trình báo với công an bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động của anh xã Hòa Khánh trộm số tài sản trị giá hơn 420 triệu đồng.

Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đến hiện trường, điều tra, xác minh và đã bắt giữ đối tượng sau 14 giờ gây án. Nghi phạm là Huỳnh Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè). Nghi phạm Nam khai do mê cờ bạc và nợ tiền của nhiều người nên anh ta nảy sinh ý định trộm tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Đêm 6/11, Nam đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ của anh Dũng trộm 104 triệu đồng và 30 ĐTDĐ các loại. Số tiền trộm được, Nam trả nợ 20 triệu đồng, chơi game thua 80 triệu đồng. Còn 30 điện thoại di động thì Nam đem về nhà cất giấu.

Khi bắt giữ đối tượng, Công an huyện Cái Bè thu giữ được 30 ĐTDĐ, tiến hành lập hồ sơ trao trả bị hại.