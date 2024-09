Khuya 29/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng nghiệp vụ khống chế thành công gã đàn ông được cho chiếm đoạt xe của tài xế chạy dịch vụ ở TP Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) xảy ra vụ việc chiếm đoạt ôtô của tài xế chạy xe dịch vụ công nghệ.

Sau đó, đối tượng lái phương tiện mang biển kiểm soát: 95A-044… tẩu thoát trên Quốc lộ 1, với tốc độ rất cao theo hướng từ cầu Cần Thơ đi Tiền Giang.

Lực lượng Công an Tiền Giang khống chế đối tượng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành truy xét đối tượng, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An về đặc điểm phương tiện và hướng đối tượng tẩu thoát trên Quốc lộ 1.

Đến hơn 22h30 cùng ngày, đối tượng lái phương tiện lưu thông đến gần khu vực ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Cảnh sát cơ động cùng lực lượng nghiệp vụ đón lõng, chặn bắt, khống chế thành công đối tượng cùng phương tiện.

Đối tượng Ngô Bảo Trường. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, đối tượng khai tên Ngô Bảo Trường (37 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM). Trong đêm, Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an TP Cần Thơ để làm rõ vụ việc, phục vụ công tác điều tra.