Chiều nay (27/9), Công an TP Bảo Lộc khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera để điều tra vụ tiệm kinh doanh, gia công bạc Quốc Bảo bị kẻ gian đột nhập, trộm nhiều trang sức.

Tiệm trang sức bị kẻ gian đột nhập lúc rạng sáng. Ảnh: X.N

Tiệm bạc nằm trên quốc lộ 20 đối diện UBND xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) do anh Lâm Kim Quốc (27 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) làm chủ.

Anh Quốc thông tin, khoảng 5h cùng ngày, anh phát hiện camera an ninh dừng hoạt động, nghĩ do mưa gió nên mất điện. Chủ tiệm liền tới kiểm tra, phát hiện trang sức trong tủ bị kẻ xấu đột nhập lấy trộm nên báo cho công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h45 cùng ngày, kẻ gian đã phá khoá cửa sau của tiệm, đột nhập vào nhà, trộm cắp tài sản.

Trích xuất camera, tên trộm là một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen trùm đầu, đeo khẩu trang, tay cầm theo đèn pin.

Tên trộm lấy đi nhiều trang sức tại gian hàng trưng bày. Ảnh: X.N

Ngay sau khi đột nhập, kẻ trộm đã tháo 1 camera, ngắt đường truyền kết nối internet trong tiệm. Tuy nhiên, camera khác tại tiệm đã ghi lại toàn bộ hành vi của kẻ trộm.

Theo anh Quốc trình bày, số trang sức bằng bạc bị trộm trị giá khoảng 500 triệu đồng.

