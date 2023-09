Ngày 28/9, Công an huyện Châu Thành, (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh An Lợi (32 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoàng Phan (21 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Nghi phạm Huỳnh An Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/9, Lợi rủ Phan đột nhập cửa hàng FPT để trộm tài sản. Phan chạy xe máy chở Lợi từ TP.HCM xuống thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 20h cùng ngày, cả hai đến cửa hàng FPT, quan sát xung quanh.

Đến khoảng 1h ngày 3/9, Phan chở Lợi đến lại cửa hàng. Lợi leo lên mái nhà, và đột nhập vào bên trong. Còn Phan chạy xe đến đoạn đường vắng chờ Lợi.

Nghi phạm lấy trộm 24 Iphone và 3 Macbook Air, tổng giá trị tài sản hơn 700 triệu đồng, bỏ vào túi rồi trở ra bên ngoài bằng đường vào ban đầu. Lúc leo xuống thì phát hiện có người chạy tới nên Lợi hoảng sợ bỏ lại tài sản trộm được trên mái nhà. Lợi điện thoại kêu Phan đến đón chở về TP.HCM.

Cửa hàng FPT Shop nơi bị trộm. Ảnh: Thiện Chí

Đến ngày 26/9, Lợi và Phan bị bắt giữ khi đang ở một nhà trọ tại TP.HCM và tỉnh Đắk Nông.

Bước đầu, đối tượng Lợi và Phan khai còn thực hiện hơn 5 vụ trộm cắp tài sản khác tại các cửa hàng FPT ở TP.HCM, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và Bình Dương.

Lợi khai do cần tiền tiêu xài cá nhân và nợ cá độ bóng đá nên đã rủ Phan đi trộm cắp.