Sáng 24/4, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã khen thưởng lực lượng Công an thành phố vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt nghi phạm cướp ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu vào ngày 20/4.

Trước đó, tối 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cao là nghi phạm dùng súng giả và roi điện để uy hiếp nhân viên chi nhánh ngân hàng, cướp số tiền hơn 600 triệu đồng.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đây là lần đầu tiên Công an TP huy động tổng lực các lực lượng cùng vào cuộc truy bắt đối tượng gây án.

Nghi phạm Lê Phú Cao cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Công an Đà Nẵng còn phối hợp với Công an hai địa phương là Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam để cùng điều tra, rà soát phương tiện. Đồng thời, báo cáo về Bộ Công an để các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Lực lượng công an đã rà soát hơn 4.000 phương tiện xe máy.

Đến tối 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Lê Phú Cao ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Ban đầu Cao ngoan cố, nhưng với chứng cứ và dữ liệu truy vết từ camera an ninh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và nơi cất giấu số tiền cướp được.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Cao có trình độ về công nghệ thông tin, từ năm lớp 9 đã kéo trộm dây mạng internet về nhà và bị xử lý. Đối tượng có trình độ đại học, từng làm cho các công ty du học.

Về động cơ gây án, Thượng tá Hải cho biết, đối tượng nghiện cày game, muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên Lê Phú Cao thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng công an TP sau khi nhanh chóng bắt đối tượng cướp ngân hàng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, trong thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra cùng các lực lượng liên quan đã làm rõ dấu vết và bắt nhanh đối tượng gây án. Qua chuyên án cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Ông Quảng cũng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế.

Qua vụ án việc, Bí thư Đà Nẵng đề nghị tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.