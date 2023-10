Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Kim Giàu (59 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Huỳnh Kim Giàu tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 17h ngày 10/9, Huỳnh Kim Giàu trong lúc quét dọn nhà cho gia đình người cháu ngụ cùng địa phương thì thấy em L.T.T.T (12 tuổi) bán vé số đi vào trong nhà và mời Giàu mua vé.

Lúc này, Giàu đi lại gần T. nói đã hết tiền nên từ chối mua. Ngay sau đó, T. nói nay bán vé số ế, không có tiền ăn bánh nên đã xin Giàu 15.000 đồng để mua bánh.

Sau khi cho tiền, Giàu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái; đối tượng kêu T. đi theo vào nhà tắm, đóng cửa và xâm hại cô bé. Sau khi xâm hại, Giàu kêu T. tự tắm rồi đi về nhà.

Lúc T. tắm xong đi ra, mẹ của cô bé ở gần đó đi tìm, phát hiện sự việc con gái mình bị Giàu xâm hại nên đã tố giác đến cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.