Bắt người giúp việc trộm 47 lượng vàng của gia chủ

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bà Nguyễn Thị Phân và tang vật. Ảnh: CA

Theo điều tra của công an, bà Phân làm người giúp việc cho gia đình bà P.T.C. tại căn hộ chung cư Lexington, đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức từ giữa năm 2021 đến nay.

Cuối tháng 1 vừa qua, gia đình bà C. về quê ở miền Trung nên có giao nhà lại cho bà Phân quản lý. Tuy nhiên, bà Phân bất ngờ bỏ về quê và gọi điện thông báo là không giúp việc cho gia đình bà C. nữa.

Khi trở lại TP.HCM, bà C. phát hiện tài sản trong nhà bị mất, gồm 47 lượng vàng, ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, công an nghi vấn bà Phân trộm cắp số tài sản trên. Qua truy xét, mới đây, công an đã bắt giữ được bà Phân đang ẩn náu tại một khách sạn ở Tiền Giang.

Bà Phân đã thừa nhận hành vi. Công an đã thu giữ lượng tang vật là 43 lượng vàng và 52 triệu đồng.

Bà Phân khai, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp vàng tại nhà chủ khi làm giúp việc.