Quyết định trên ban hành ngày 1/8, căn cứ theo Lệnh tạm giam số 5915/LTG-VKSTC-V3 ngày 28/7/2023 của VKSND Tối cao.

Quyết định đình nã đối với bà Phương. Ảnh: CAND

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Liên quan đến đại án AIC, đầu tháng 7/2023, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Đỗ Văn Sơn (45 tuổi), cựu kế toán trưởng Công ty AIC đã ra đầu thú.

Đầu năm 2023, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và công bố bản án đối với 36 bị cáo trong đại án AIC gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng cho Nhà nước. Trong số này, có 7 bị cáo bỏ trốn và được tòa coi là "tự từ bỏ quyền bào chữa".