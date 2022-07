Bắt ‘nóng’ băng nhóm chém người đứt lìa bàn tay

Ngày 9/7, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra vụ “chém lìa bàn tay” xảy ra tại phường An Bình.

Hiện, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, quê Vĩnh Long), Danh Qui (27 tuổi, quê Hậu Giang), Mai Thanh Út (32 tuổi), Mai Trọng Tuệ (21 tuổi) và Trần Quốc Được (25 tuổi), cùng ở TP Cần Thơ, để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 6/7, Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) phát hiện hai nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn ở khu vực rạch Cái Sơn. Công an phường An Bình đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Sau đó, Công an quận Ninh Kiều báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng ngăn chặn hai nhóm thanh niên nói trên.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã ập vào bắt các nghi phạm Nhân, Được, Tuệ, Qui, Út và những người liên quan; tạm giữ 2 dao bấm, 3 dao tự chế, ống kim loại, súng bắn điện và cùng các tang vật khác.

Bước đầu nhóm thanh niên này khai, ngày 5/7, Nhân được một người bạn nhờ giải quyết mâu thuẫn với người khác. Người bạn của Nhân và N.T.K.V. cùng có tình cảm với một cô gái, sau đó xảy ra mâu thuẫn trên Facebook.

Nhân đã gọi cho nhóm của V. để nói chuyện, hòa giải.

Hung khí được cơ quan Công an tạm giữ.

Đến tối 6/7, Nhân đang ngồi uống cà phê thì một người bạn của V. gọi điện thoại đến nói “sao mà kiếm em”. Lúc này, Nhân mở loa ngoài cho nhóm bạn của mình cùng nghe thì có giọng của một người khác nói “có ngon vô đây nè”.

Nhóm của Nhân bực tức, kéo vào rạch Cái Sơn để tìm đánh nhóm người vừa chửi. Khi đến cầu Cái Sơn, nhóm của Nhân chia hung khí ra để đánh nhau với “đối thủ”.

Lúc này, người đàn ông tên H.L.D. (40 tuổi), cầm cây chĩa cùng nhiều người khác cũng xông đến nhóm của Nhân. Nhân bắn súng điện về phía H.L.D., còn Được vung dao chém, dẫn đến hai nhóm ẩu đả.

Lực lượng công an kịp thời ập vào bắt quả tang những người liên quan. Sau vụ ẩu đả, gia đình phát hiện H.L.D. bị chém đứt lìa bàn tay trái nên đưa đến bệnh viện cấp cứu, nối lại bàn tay.

Ngoài 5 nghi phạm bị tạm giữ hình sự nói trên, cơ quan công an đã triệu tập, truy xét và lập hồ sơ điều tra những người liên quan.

Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.