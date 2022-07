Bắt chủ tiệm vàng liên quan đến băng 'siêu trộm' ở miền Tây

Ngày 12/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam bị can Huỳnh Kim Chi (52 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) để điều tra hành vi “Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có”. Đây là động thái khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ “băng trộm siêu” gây ra các vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn.

Bị can Huỳnh Kim Chi là chủ một tiệm vàng; người phụ nữ này từng 2 lần mua vàng do băng trộm chuyên nghiệp thực hiện.

Bị can Huỳnh Kim Chi. Ảnh: Công an Cà Mau

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”, đối với các bị can Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi) và Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, nghi phạm Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi), bị điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/4, các bị can Nam, Bé, Lam đột nhập vào tiệm vàng Thanh Hùng (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) lấy trộm 13,8 lượng vàng 18K, 8 chỉ vàng 24K, tổng tài sản hơn 500 triệu đồng.

Số vàng trộm được, bị can Nam đem về nấu thành khối và đưa cho Sang. Ngày 29/4, Sang mang số vàng nói trên đến tiệm vàng của bà Chi bán. Lúc này, hai bên thỏa thuận, khi nào bà Chi bán được vàng mới trả tiền.

Bà Chi sau đó mang số vàng nói trên đến tiệm vàng ở TP Cà Mau, bán được hơn 300 triệu đồng. Bà ta đưa cho bị can Sang 290 triệu đồng.

Các bị can Nam, Sang, Lam và Bé. Ảnh: Công an Cà Mau

Đến ngày 5/6, nhóm của bị can Nam đột nhập vào tiệm vàng Kha Ly (huyện Đầm Dơi) cuỗm 20 lượng vàng 24K, 40 lượng vàng 18K, tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng.

Lần này, Nam cũng đưa số vàng trộm được cho bị can Sang đi tiêu thụ.

Ngày 11/6, Sang tiếp tục mang vàng đến tiệm của bà Chi để bán. Sau đó, tiệm vàng của bà Chi nấu vàng thành 4 thỏi, trọng lượng 18 lượng và mang đến TP Cà Mau bán được 528 triệu đồng. Ba ta giữ 85 triệu đồng, Sang nhận 497 triệu.

Theo cơ quan Công an, đây là nhóm trộm vàng chuyên nghiệp. Trước khi gây án, các nghi phạm đã khảo sát một số tiệm vàng trên địa bàn Cà Mau.

Trong lúc thực hiện hai vụ trộm vàng nói trên, nhóm của bị can Nam đều thủ sẵn dao, bình xịt hơi cay, nếu bị phát hiện chúng sẽ chống trả.

Sau khi thực hiện thành công vụ trộm, các đối tượng chia nhỏ số vàng trộm được đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Thậm chí “nấu” cho vàng chảy thành cục nhằm làm mất dấu vết, bị hại không thể nhận dạng.