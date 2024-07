Ngày 22/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Mùi (SN 1991, trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) về tội "Mua bán trẻ em".

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện đường dây mua bán trẻ em sang nước ngoài với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh, ban chuyên án xác định Cụt Thị Mùi là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ em.

Đối tượng Cụt Thị Mùi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Mùi từng sinh sống tại huyện Tương Dương, sau đó tới trú tại huyện Thanh Chương. Mùi thường xuyên lên địa bàn huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ, mới đây Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Mùi và giải cứu nạn nhân là C.T.K. (SN 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Trước đó, vào năm 2014, Mùi từng liên lạc với K. (lúc này mới 12 tuổi) qua điện thoại và hứa hẹn đưa sang nước ngoài để tìm việc làm và chăm con cho Mùi.

Sau khi lừa được K., Mùi bán nạn nhân cho một người đàn ông ở nước ngoài mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân gồm: L.T.M. (SN 1998) và X.T.C. (SN 1986), cùng trú tại huyện Tương Dương.