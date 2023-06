Ngày 29/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tiên Du đấu tranh, làm rõ 6 nghi phạm có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các nghi phạm gồm: Đặng Văn Sâm, Đoàn Văn Luyến, Đoàn Văn Hoàng (cùng SN 1992), Đặng Văn Trường (SN 1999), Đặng Văn Tuyên (SN 1991, cùng trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), Lâm Văn Hải (SN 1995, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Đặng Văn Sâm được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Sâm lên mạng thuê máy chủ và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để xây dựng, tạo lập các website. Sau đó, “ông trùm” này thuê 5 đối tượng còn lại biên tập, đăng tải các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các trang web do Sâm quản lý nhằm thu hút nhiều người xem, từ đó, Sâm hưởng lợi tiền quảng cáo.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Sâm; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng còn lại về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.