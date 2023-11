Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, từ tin báo của người dân, lực lượng liên ngành gồm QLTT, Công an và chính quyền thị trấn Mường Khương (Lào Cai) kiểm tra và phát hiện một cơ sở xay xát gạo séng cù và dùng lá dứa nghiền nhỏ nhuộm xanh gạo để bán cho khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số chậu đựng lá dứa đã nghiền nhỏ.

Lá dứa được cơ sở nghiền nhỏ, chuẩn bị nhuộm gạo séng cù

Qua kiểm tra giấy phép kinh doanh, chủ cơ sở không đăng ký hành nghề xay xát, chế biến mà chỉ hành nghề kinh doanh nông sản. Bên cạnh đó, cơ sở đã tự ý xay xát và nhuộm gạo séng cù không đúng quy định để bán ra thị trường.

Theo tường trình của ông L.Đ.K, chủ cơ sở, có khách hàng đến đặt chế biến 20kg gạo séng cù màu xanh nên ông đã đi mua lá dứa về để chế biến, bán cho khách hàng. Khi chưa kịp trộn và đóng túi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Hành vi nhuộm xanh gạo séng cù bằng lá cây và có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh và yêu cầu hộ ông K ký cam kết không tái phạm hành vi này.

Thời gian qua, trên thị trường Lào Cai nói riêng và một số tỉnh thành miền núi phía Bắc có nhiều cá nhân rao bán gạo "séng cù xanh" hay còn được giới thiệu là "séng cù non", "séng cù cốm" với màu xanh lạ mắt. Tuy nhiên trên thực tế, ở Mường Khương, Lào Cai chỉ có một loại gạo séng cù truyền thống màu trắng ngà hoặc trắng đục, không có séng cù màu xanh dù thu hoạch non hay già, phơi đủ nắng hay thiếu nắng. Thực chất, tất cả gạo séng cù xanh trên thị trường là do các tư thương đã nhuộm bằng lá cây và có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Phụ nữ TP HCM