Ngày 6/7, Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phun sơn hình ảnh, nội dung lên ghế đá khu vực dân cư mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của 5 thanh, thiếu niên.

Trước đó, vào rạng sáng 30/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã 3 đường Lã Xuân Oai - Phạm Văn Xô đã phát hiện, bắt quả tang 3 thanh, thiếu niên cùng trú tại tỉnh Ninh Bình gồm: T.Đ.C (SN 2001); N.X.S (SN 2005) và N.Đ.L (SN 2010).

Qua đấu tranh khai thác, T.Đ.C khai nhận được Vũ Thành Hưng (SN 1995, trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) thuê phun sơn quảng cáo cho website Shbet lên ghế đá công cộng và được trả 20 nghìn đồng/ghế.

Công an TP Nam Định lấy lời khai của đối tượng Vũ Thành Hưng. Ảnh: CACC.

Tấm nhựa in logo, dòng chữ quảng cáo do Hưng chuyển cho C. Gần 1h sáng 30/6, nhóm này đi xe máy từ Ninh Bình sang TP Nam Định thực hiện hành vi xịt sơn quảng cáo lên ghế đá.

Khi nhóm 3 thanh, thiếu niên xịt được 32 ghế tại một số tuyến phố, thì bị phát hiện, bắt quả tang. Sau khi bị bắt, Vũ Thành Hưng khai nhận có tham gia vào một nhóm kín trên mạng xã hội và được một người thuê phun sơn quảng cáo lên ghế đá với giá 30 nghìn đồng/ghế.

Hưng nhận biển quảng cáo từ người thuê và thuê nhóm T.Đ.C. với giá 20 nghìn đồng/ghế như nói trên, phần còn lại Hưng hưởng chênh lệch.

Ngày 2/7, Công an phường Lộc Vượng, TP Nam Định cũng bắt quả tang Khương Thanh Bình (SN 1980, trú tại tổ 2, khu 1, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) đang có hành vi phun sơn quảng cáo cho trang cá cược Shbet lên ghế đá tại khu vực ngã 4 đường Nguyễn Công Trứ - Ngô Sỹ Liên; trong người tàng trữ trái phép 2 gói ma túy.

Đối tượng Bình khai nhận, được một người quen qua mạng xã hội thuê với giá 20 nghìn đồng/ghế.

Hàng ngày, đối tượng Bình di chuyển xe máy từ Hải Phòng đến các tỉnh lân cận như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương… để phun sơn quảng cáo lên ghế đá, sau đó trở về Hải Phòng để tránh bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an TP Nam Định đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài xử phạt, các đối tượng trên còn phải tẩy rửa, trả lại hiện trạng ban đầu cho toàn bộ số ghế đá đã xịt sơn quảng cáo.