Nói về lý do chưa tìm thấy thủ phạm xịt sơn vào nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường tại khu vực tòa nhà Ruby Goldmark City (số 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn), vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: "Cơ quan công an không nhận được đơn trình báo của bị hại.

Sau khi biết thông tin qua phản ánh trên mạng xã hội, cơ quan công an đã xuống ghi nhận vụ việc. Sau khi ghi nhận thông tin vụ việc, một số ô tô bị xịt sơn rời khỏi hiện trường, còn lại các chủ xe tự xử lý bằng nước rửa xe, lau hết sơn dính trên xe. Chính vì vậy, cơ quan công an không có cơ sở xử lý người vi phạm”.

Xe ô tô bị xịt sơn ở khu vực tòa nhà Ruby Goldmark City.

Trước đó, trưa 19/3, PV ghi nhận tại khu vực nêu trên, có rất nhiều ô tô đỗ dưới lòng đường, gây khó khăn cho các phương tiện ra vào nơi đây. Thậm chí, nhiều ô tô còn đỗ trên vỉa hè khiến nhiều cư dân bức xúc.

Theo quan sát, có 4 ô tô bị xịt sơn lên thân xe. Các xe này dường như đã đỗ rất lâu chưa di chuyển vì trên thân xe có nhiều bụi đất, lá cây bao phủ.