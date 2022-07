Bắt rắn hổ mang chúa, người đàn ông tử vong

Sự việc xảy ra tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân là ông T.V.C (SN 1967), tử vong vào ngày 12/7 sau gần 2 ngày bị rắn độc cắn.

Con rắn hổ mang cắn ông C tử vong - Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, vào ngày 10/7, ông C. nghe nhiều người hàng xóm hô hoán có rắn bò vào nhà cắn gà nên cùng với con trai và một số người khác đến vây bắt rắn.

Khi con rắn hổ mang chúa chui vào trong hang thì ông C. dùng tay không để bắt, sau đó bịt đầu rắn bằng bao bố thì không may con rắn cắn thủng bao, cắn trúng vào tay trái của ông C.

Do nghĩ đây là rắn hổ bình thường nên ông C. chỉ sơ cứu vết thương bình thường, không đến bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày hôm sau, tay ông C. có dấu hiệu bị hoại tử thì người thân mới đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân nhưng do nọc độc đã di căn vào cơ thể nên không thể chữa trị, đến sáng 12/7 ông C. đã tử vong.

Hổ mang chúa có tên khoa học Ophiophagus hannah, thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa khoảng 7 mét, là loài nguy hiểm vì nọc cực độc, tuy nhiên chúng không chủ động tấn công con người.