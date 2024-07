Hôm nay (1/7), Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Kim Thức (64 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiều 6/6 vừa qua, bị can Thức điều khiển ô tô chở công nhân gây tai nạn liên hoàn, tông 8 xe máy tại ngã tư Bình Nhựt, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Vụ tai nạn làm 2 người chết, nhiều người khác bị thương.

Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận ô tô mất phanh không thể điều khiển nên đã đâm hàng loạt xe máy đang di chuyển chậm khi đèn xanh. Tiến hành test nhanh, công an xác định tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.Đ.

Như đã thông tin, khoảng 17h chiều ngày 6/6, tài xế Trần Kim Thức điều khiển ô tô khách BKS 63B 00063 lưu thông theo hướng TPHCM đi các tỉnh miền Tây. Khi phương tiện đến ngã tư Bình Nhựt thì húc vào một loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Do bị đâm trực diện, khoảng 8 xe máy đổ giữa đường. Trong đó, 1 xe máy bị cuốn vào gầm ô tô khách và bị kéo lê gần 10m.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là anh Nguyễn Duy Khải (21 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) và Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An).