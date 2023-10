Thông tin từ Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 11 thanh thiếu niên về tội “Giết người”.

Danh tính 11 đối tượng, gồm: Siu Đeng (SN 2009), Kpă Kút (SN 1999), Siu Điệp (SN 1999), Kpuih Chang (SN 2001), Siu ƠLuy (SN 2001), Rơ Lan Vư (SN 2002), Kpuih Vich (SN 2003), Rơ Mah Thanh (SN 2004), Siu Khôi (SN 2006), Rơ Mah Quốc (SN 2007), Rơ Mah Lích (SN 2007). Tất cả đều trú tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an huyện Đức Cơ)

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn từ trước giữa Siu Đeng và R.M.P (SN 1993, trú làng Klũh Yẻh, trú cùng xã) nên khi thấy R.M.P đang đá bóng cùng một số thanh niên trong làng Klũh Yẻh tại sân bóng Phương Kim (thuộc làng Le 2, xã Ia Lang), Siu Đeng đã rủ đồng bọn mang theo hung khí như: như dao, gậy cây cao su, mũ bảo hiểm… đến gặp P. và đánh.

Tại đây, nhóm đối tượng của Đeng đã đánh vào vùng đầu, mặt và vùng tay của P. gây thương tích, tổn hại 10% sức khỏe. Không chỉ đánh P, nhóm của Đeng còn đánh gây thương tích cho R.M.H (SN 2001, trú làng Yit Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ; bạn của P.) khiến người này bị tổn hại 33% sức khỏe.

Ngay sau đó các đối tượng được triệu tập để lấy lời khai và bị tạm giam tại Công an huyện Đức Cơ để phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, các đối tượng này còn rất trẻ, nhiều nhất là 24 tuổi, nhỏ nhất là 16 tuổi, nhưng không lo học tập, rèn luyện, thích đua đòi ăn chơi, tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.