Ngày 27/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 nghi can T.Q.N (18 tuổi) và H.T.H (14 tuổi, cùng ngụ tại ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi giết người.

Hai nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Nạn nhân tử vong được xác định là T.T.K (18 tuổi, ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom).

Trước đó, khuya 23/10, N. cùng H. đang đứng trước nhà thì có 3 thanh niên chạy qua, vừa chạy xe máy vừa nhìn H. và N. cười. Nghĩ bị cười đểu nên hai đối tượng đuổi theo chặn đánh.

Hai bạn của K. đã kịp bỏ chạy, còn K. đã bị H. dùng tay đánh và N. lấy dao bấm trong túi đâm liên tiếp vào ngực, cổ, đầu, lưng và tay khiến K. nằm gục xuống đường rồi tử vong. Gây án xong, cả 2 đối tượng lên xe máy chạy về nhà trốn và cất giấu hung khí.

Ngay sau đó, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan truy bắt hung thủ. Đến khoảng 3h hôm sau, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 nghi can.