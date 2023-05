Sáng 5/5, cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi "Gây rối trật tự công cộng” trong vụ bảo vệ cảng biển An Thới ẩu đả với người dân chiều 26/4.

Tám bị can bị bắt tạm giam gồm: Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư”, 40 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Lưu Văn Nuôi (29 tuổi, ngụ tại Kiên Giang), Lâm Trần Thương (29 tuổi, ngụ tại Cà Mau), Đoàn Văn Như (32 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu), Huỳnh Tấn Đạt (31 tuổi, ngụ tại Cà Mau), Võ Bá Trình (26 tuổi, ngụ tại Phú Quốc), Lâm Hoàng Kiển (38 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá) và Trần Văn Tiền (35 tuổi, ngụ tại Phú Quốc).

Bị can Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư”. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 26/4, tại khu vực cảng biển An Thới xảy ra xô xát giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Các bị can còn lại. Ảnh: C.A

Công an TP Phú Quốc đã kịp thời có mặt, mời ngay 17 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam 8 bị can nói trên.