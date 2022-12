Bắt tạm giam nam thanh niên chém cha đẻ trọng thương

Ngày 13/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Bằng (20 tuổi, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/1/2021, Bằng đang thay quần áo cho người em cùng mẹ khác cha (7 tuổi), nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông N.V.T. (57 tuổi, cha ruột của Bằng) cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà.

Khoảng 15 phút sau, Bằng bực tức nên đi vào bếp lấy con dao dài 48cm, dùng dây thun cột vào một cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình.

Nông Văn Bằng bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Thấy ông T. đang nằm trên giường, Bằng cầm cây le có buộc con dao chém một nhát về phía nạn nhân nhưng không trúng do vướng vào mùng.

Khi ông T. ngồi dậy thì bị Bằng cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái. Chưa dừng lại, Bằng còn dùng dao chém trúng vào đỉnh đầu bên trái của cha mình.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỉ lệ thương tật là 42%.

Sau 5 ngày gây án, Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 18/9/2022, Công an huyện Lắk ra quyết định khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Đến nay, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm.