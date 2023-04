Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về tội giết người.

Tuấn được xác định có mâu thuẫn với chủ tiệm tạp hóa là chị Nguyễn Thị Mộng Kiều (48 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa).

Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ án mạng.

Khoảng 16h ngày 24/4, Tuấn chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của chị Mộng Kiều để giải quyết chuyện tiền bạc giữa hai người.

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, Tuấn rút hung khí giấu sẵn ở xe máy rồi lao vào đâm chủ tiệm tạp hóa nhiều nhát khiến nạn nhân thương tích nặng, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng uống thuốc trừ sâu tự tử. Nghi phạm chạy về nhà rồi ra Bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc nhiều trừ sâu. Bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Long An để điều trị.

Hiện tại, đối tượng Tuấn đã hồi phục sức khỏe.