Bắt tạm giam thầy giáo sàm sỡ nhiều học sinh lớp 5 ở Nghệ An

Sáng 25/2, lãnh đạo UBND huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn V.H.N. (52 tuổi, trú thị trấn Con Cuông) để điều tra về tội "Dâm ô trẻ em".

Ông N. là giáo viên Trường tiểu học Bồng Khê (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) vừa bị học sinh tố cáo nhiều lần có hành vi sàm sỡ nhiều học sinh lớp 5 trong trường.

Ông N. làm việc với cơ quan Công an huyện Con Cuông. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc lóc và kể với gia đình việc bị một thầy giáo trong trường ôm và có "đụng chạm" vào người.

Phụ huynh phản ánh, thầy N. đã có hành động ôm hôn, vuốt má, xoa lưng học sinh cả trong và ngoài giờ học. Việc này đã diễn ra nhiều lần và không chỉ duy nhất một học sinh.

Bất ngờ hơn, ông Đào Xuân Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bồng Khê cho biết, chỉ trong một buổi chiều đã có 5 phụ huynh phản ánh thầy N. có ‘cử chỉ lạ’ với học sinh, trong đó 3 phụ huynh làm đơn, 2 phụ huynh đến thông tin với lãnh đạo trường.

Ông Toàn cho biết thêm, bản thân rất sốc khi biết cấp dưới của mình bị tố có những hành vi thiếu chuẩn mực.