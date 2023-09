Ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Gia Huy (21 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Bị can Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, bị can Huy quen với bé gái chưa đủ 16 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Hưng (Long An) qua mạng xã hội, cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 21/7, Huy chạy xe máy đến TP.HCM rước “người yêu nhí” rồi đưa về nhà một người quen ở huyện Mang Thít (Vĩnh Long) chơi.

Tại đây, Huy nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân. Vụ việc được người dân phát hiện, trình báo Công an huyện Mang Thít. Quá trình điều tra, bị can Huy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, thời điểm bị Huy thực hiện hành vi giao cấu, bé gái mới được 15 tuổi 11 tháng 13 ngày.