Bắt thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền bạn gái

Ngày 19/9, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên tống tiền qua mạng bằng video nhạy cảm.

Theo đó, năm 2021, chị M. (bị hại) thông qua mạng xã hội Facebook, làm quen với tài khoản có tên “Nguyễn Ngọc Hưng”. Qua thời gian nói chuyện, chị M. để lộ những video nhạy cảm của cá nhân cho tài khoản trên.

Tài khoản “Nguyễn Ngọc Hưng” đã dùng những video trên gửi cho bạn bè Facebook chị M. nhằm đe doạ, tống tiền chị M., buộc chị này phải chuyển 3 triệu đồng vào ngày 9/6.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Đặng Văn Thêm. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong những người nhận được video nhạy cảm của chị M., Trần Đình Trung (SN 2000, trú Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên) đã tạo tài khoản Zalo, Facebook ảo để đe doạ, tống tiền chị M.

Sau đó, Công an huyện Duy Xuyên đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trung vào ngày 31/8.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã xác định được tài khoản "Nguyễn Ngọc Hưng" trú tại TP Hải Phòng.

Đến ngày 15/9, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Phòng PC02 – Công an TP Hải Phòng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng), về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thêm là người dùng tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Hưng”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.