Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T.B.E. (18 tuổi, ngụ xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

P.T.B.E. tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan công an, khoảng 15h30 ngày 28/8, E. đi đến nhà em N. (13 tuổi) chơi. Thấy N. ở nhà một mình nên đối tượng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.

Để thực hiện, E. kéo N. vào trong phòng rồi thực hiện hành vi giao cấu. Khi đó, mẹ của em N. về đến nhà phát hiện vụ việc và trình báo công an.

Sau đó, E. đã đến Công an xã Phú Thành đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình điều tra, E. còn thừa nhận ngoài lần giao cấu với N. bị phát hiện, trước đó còn 2 lần xâm hại tình dục đối với N. vào khoảng tháng 5/2020 và tháng 10/2021 tại nhà của đối tượng và người thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.