Sáng 16/11, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ có mặt và làm việc với một số người tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S (phường An Bình, TP Biên Hoà).

Quá trình làm việc và khám xét trung tâm đăng kiểm này có sự tham gia của VKSND tỉnh Đồng Nai.

Công an khám xét trung tâm đăng kiểm 6001S. Ảnh: H.M

Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Bùi Trọng Tường, nhân viên đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Động thái này là kết quả quá trình mở rộng điều tra về hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm này.

Trước đó, công an Đồng Nai cũng triệu tập nhiều nhân viên đăng kiểm để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Hồi tháng 5, công an Đồng Nai khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng, giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ông Hồng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S (TP Biên Hòa), 6002S (TP Long Khánh), 6003S (huyện Định Quán).

Cả 3 trung tâm đăng kiểm này đều thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai quản lý.