Hôm nay (11/6), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội đưa hối lộ xảy ra tại thị xã Cửa Lò.

Các bị can gồm: Nguyễn Đức Lâm (SN 1974, Chủ tịch UBND phường Nghi Tân, nguyên Chủ tịch UBND phường Nghi Thu); Hoàng Đức Nam (SN 1982, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Nguyên, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Cửa Lò) và Nguyễn Trường Thi (SN 1978, Phó Trưởng phòng LĐTB-XH thị xã Cửa Lò, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND thị xã Cửa Lò).

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên. Các lệnh, quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Thi. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định các bị can trên đã có hành vi đưa hối lộ để được các đối tượng có thẩm quyền phê duyệt thu hồi đất và bố trí đất tái định cư tại thị xã Cửa Lò.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố 5 bị can gồm: Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phan Công Đối - Phó Chánh văn phòng Thị ủy Cửa Lò, nguyên Trưởng phòng TN&MT thị xã Cửa Lò; Nguyễn Chí Nguyện - Trưởng phòng Tư pháp, nguyên Trưởng phòng Tài chính thị xã Cửa Lò; Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò; Hoàng Khắc Trường (SN 1972, trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Nghệ An) mở rộng điều tra.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng đã bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thi hành kỷ luật ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Tư pháp (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy ông Doãn Tiến Dũng và Nguyễn Chí Nguyện đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.