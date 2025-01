Ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Đinh Văn Hải, Trưởng ban và Cao Tiến Hạnh, nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30/12/2022, Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở NN&PTNT Nghệ An) báo cáo việc phát hiện 81,65ha rừng giao khoán bảo vệ năm 2019 sai lệch hồ sơ với thực tế, trong đó có hơn 52ha rừng trồng thuộc dự án JICA2.

Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Văn Hải. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, công an làm rõ dấu hiệu sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán trong việc thực hiện dự án JICA2 giai đoạn 2014 - 2018 gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, vốn nhà đầu tư nước ngoài tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ.

Tháng 11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.