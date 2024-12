Hôm nay (6/12), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng phòng hộ xảy ra gần khu vực cảng Phước An (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) sang cơ quan công an điều tra.

Trước đó, trong quá trình xây dựng cảng Phước An, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An đã san lấp quá diện tích đất rừng phòng hộ - nằm ngoài ranh của dự án được giao - khoảng 4.000m2.

Khu vực đất rừng phòng hộ bị san lấp trái phép này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành quản lý.

Khu vực rừng phòng hộ gần cảng Phước An bị san lấp trái phép. Ảnh: Hoàng Anh

Cảng Phước An nằm bên bờ sông Thị Vải và là cảng biển lớn nhất Đồng Nai với diện tích 183ha, sẽ được khai thác vào đầu năm 2025.

Đây là cảng biển có vị trí thuận lợi, gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3 TPHCM và sân bay Long Thành; được kỳ vọng trở thành một trung tâm logistics lớn, hỗ trợ phát triển kinh tế của Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ.