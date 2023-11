Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) và Trần Minh Hùng (65 tuổi, quê TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Lý và Trần Minh Hùng - "thầy" ngoại cảm dỏm. (Ảnh: T.P)

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2023 Nguyễn Thị Lý và Trần Minh Hùng kết hôn và sống chung tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Từ tháng 9/2023, mặc dù không có năng lực ngoại cảm nhưng Hùng nói với Lý bản thân có thể xem được vong hồn, hài cốt và giải vong, trừ tà ma…

Sau đó, Lý đi đến những căn nhà gần nơi sinh sống để chụp hình và đưa cho Hùng xem. Từ hình ảnh Lý đưa, Hùng “phán” những nhà nào có hài cốt, vong hồn, âm khí và nói Lý liên hệ gia chủ, thuê “thầy” giỏi đến trừ tà.

Do lo sợ và tin tưởng lời Lý hù doạ là thật, một số người đã nhờ Lý kêu giúp “thầy” đến để thực hiện các nghi thức hành lễ mà Hùng tự nghĩ ra. Trước khi liên hệ với gia chủ, Hùng hướng dẫn Lý cách đặt vấn đề về tiền lễ, theo đó với người dân thì lấy từ 20 triệu đồng trở xuống, còn các công ty, doanh nghiệp thì lấy từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Ngày 1/11, Lý đi cùng “thầy” Hùng và một người được Lý thuê đến nhà của bà Đ.T.S. (49 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) để thực hiện việc trừ tà ma, trục vong hồn theo thoả thuận.

Tại đây, “thầy” Hùng phán dưới nền nhà trong phòng ngủ nhà bà S. có hai vong hồn. Sau đó, Hùng thực hiện các nghi lễ do mình tự nghĩ ra để tiến hành trục vong.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: T.P)

Sau khi làm xong nghi lễ, em gái bà S. gọi Lý và Hùng lại và đưa cho Lý một bọc tiền trong đó có 200 triệu đồng.

Trong lúc Lý đang đếm tiền thì bị lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, từ tháng 9 đến tháng 11/2023, ngoài vụ việc trên và cùng cách thức tương tự, Hùng và Lý còn thực hiện chiếm đoạt của hai người khác cùng trú tại phường Mỹ Xuân, với tổng số tiền 23 triệu đồng.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.