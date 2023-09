Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank) ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) làm Chủ tịch HĐQT, vừa ban hành nghị quyết về việc nghỉ hưởng nguyên lương trong ngày sinh nhật của nhân viên.

Theo đó, nhân viên được nghỉ 1 ngày có hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật hàng năm của mình. Ngày nghỉ này không tính vào nghỉ phép/nghỉ chế độ, được hưởng theo quy định của ngân hàng. Trường hợp ngày sinh trùng với ngày nghỉ hàng tuần, ngày Lễ, Tết được nghỉ bù 1 ngày vào ngày làm việc liền kề trước hoặc sau đó.

Không chỉ được nghỉ và hưởng nguyên lương, nhân viên LPBank còn được thưởng tiền mặt trong dịp sinh nhật.

Đây được cho là lần đầu tiên một ngân hàng có quyết định như vậy. Điều này cũng hiếm gặp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng số nhân viên làm việc tại LPBank là 12.203 người, tăng 1.554 người so với năm 2021 và tăng tới 50% (4.086 người) trong vòng 5 năm gần nhất kể từ 2018. Đồng nghĩa với việc mỗi năm nhà băng này phải "hy sinh" cả chục nghìn ngày công lao động chỉ để tăng phúc lợi cho nhân viên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra tháng 4/2023 vừa qua, bầu Thuỵ cho biết, bên cạnh ưu tiên đem lại sự phát triển bền vững cho ngân hàng và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, ông cũng sẽ tập trung tăng chế độ đãi ngộ cho nhân viên ngân hàng.

Lần đầu tiên trong 15 năm kể từ ngày thành lập, LPBank có quyết định thưởng dịp Lễ 30/4 và 1/5 cho toàn bộ nhân viên. Theo đó, mỗi nhân viên được thưởng 5 triệu đồng, tương đương số tiền khoảng 60 tỷ đồng được ngân hàng chi ra.

Theo báo cáo tài chính quý I và II của LPBank, thu nhập bình quân nhân viên là 21 triệu đồng/tháng trong nửa đầu năm nay, tăng 4,5 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm 2022. Mức thu nhập này tuy tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng mới chỉ ở mức trung bình so với thu nhập toàn ngành.

Khảo sát của VietNamNet tại 28 ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính quý II cho thấy, thu nhập bình quân nhân viên LPBank đứng thứ 17 trong số các ngân hàng này.