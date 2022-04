Bay quốc tế khi dịch Covid-19 vẫn 'rối ren': Cần lưu ý gì để 'đầu xuôi đuôi lọt'?

Tôi có chuyến đi học ngắn hạn tại Cộng hoà Liên bang Đức theo học bổng của Đại sứ quán Đức vào những ngày đầu tháng tư. Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi tương đối ngắn, ở cơ quan nơi tôi công tác chưa từng có một ai đi trong suốt hai năm qua, không có một ai để hỏi kinh nghiệm đi lại ở các nước Châu Âu như thế nào. Nhưng tôi đã đi, đến và trở lại. Xin chia sẻ những gì đã trải qua hy vọng có ích cho các bạn sẽ đi tới các nước Châu Âu (Đức, Hà Lan và Pháp).

Trước khi đi, bạn cần chuẩn bị tâm thế vững vàng và đọc rất kỹ các quy định khách nhập cảnh vào các nước liên minh Châu Âu…

Những lưu ý

Về mặt thủ tục, nếu bạn là công chức nhà nước, bạn phải có quyết định cử đi học tập, công tác ở nước ngoài, nếu kết hợp nghỉ phép ở lại một thời gian, bạn cũng cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan nơi công tác về việc nghỉ phép này.

Nếu đi công tác, học tập kết hợp nghỉ phép ở nước ngoài, hộ chiếu bạn sử dụng để xin visa phải là hộ chiếu phổ thông, bên đại sứ quán nơi bạn nhập cảnh chỉ có thể cho visa trên một hộ chiếu, vì vậy, đừng nghĩ tới việc sử dụng hộ chiếu công vụ để kết hợp đi việc riêng.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác Châu Âu. Ảnh: Bình Nguyên

Trước khi xin visa, hãy chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (trước 6 tháng), vé máy bay, thư mời, chương trình làm việc, nơi nghỉ tại nước nhập cảnh, giấy tiêm phòng vắc - xin tối thiểu 2 mũi. Hồ sơ của bạn sẽ không phải nộp ở đại sứ quán mà nộp tại trung tâm VFS (bên trung gian) có địa chỉ tại tầng 2, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa nhưng phải xin lịch hẹn online để biết chính xác ngày, giờ tới nộp hồ sơ.

Nếu được cấp visa và chuẩn bị tới ngày lên đường, bạn cần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp giấy chứng nhận bằng một trong hai hình thức: test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV 2, có giá trị trong vòng 24 giờ và test theo phương pháp TR-PCR/RT-LAMP, có giá trị trong vòng 72 giờ trước khi bay. Các bạn lưu ý, ở Đức và Pháp, thời gian còn hiệu lực đối với xét nghiệm có kết quả âm tính được tính chính xác từng phút, từng giây.

Trước khi check in tại quầy, bạn cần phải khai báo y tế tại website…, trình các giấy tờ gồm hộ chiếu có visa, lịch bay đã đặt, một trong các loại phiếu xét nghiệm âm tính covid nêu trên, chứng nhận tiêm phòng covid tối thiểu 2 mũi. Nếu có đủ giấy tờ này, bạn cứ thế yên tâm lên đường…

Bay quốc tế an toàn

Trong thời gian lưu trú tại một trong các nước thuộc liên minh Châu Âu, với visa Schengen, bạn có thể đi lại dễ dàng trong khối các nước này mà không cần phải có giấy tờ nào khác ngoài hộ chiếu mang theo người. Thời điểm này việc đeo khẩu trang không còn là bắt buộc ở các nước liên minh Châu Âu, nhưng lượng người qua lại các nhà ga và các địa điểm du lịch rất đông, vì vậy, bạn hãy tự bảo vệ mình. Tôi đi đâu cũng đeo khẩu trang và luôn mang theo mình lọ sát khuẩn khô sẵn dùng khi cần thiết.

Khi trở về, bạn không quên tìm hiểu kỹ quy định nhập cảnh của Việt Nam (các hãng bay cũng sẽ cung cấp các quy định này trên website của hãng). Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu, lịch bay đã đặt, chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 của nước sở tại (chứng nhận test nhanh này có giá trị trong vòng 24 giờ trước khi bay, có thể làm ở hiệu thuốc trước khi ra sân bay, hoặc ra sân bay làm nhưng sẽ rất mất thời gian và đảm bảo là bạn phải âm tính trước khi check in tại sân bay, do đó, bạn phải tự căn thời gian đấy). Cần khai báo y tế trước khi ra sân bay và chụp lại mã QR. Tới quầy check in bạn phải trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên.

Về thời gian ra sân bay, tuỳ thuộc địa điểm bạn ở đâu để sắp xếp thời gian cho hợp lý nhưng bạn nên có mặt ở sân bay trước 4-5 tiếng để có đủ thời gian làm các thủ tục (test covid, check in, miễn thuế, kiểm tra an ninh…).

Tôi đi từ Đức sang Pháp để về Việt Nam vào thời điểm nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ phục sinh nên lượng người đổ về các nhà ga, sân bay rất đông. Mặc dù ra sân bay Charles-de-Gaulle trước 3 tiếng nhưng do thời gian làm thủ tục check in, xuất cảnh và kiểm tra an ninh quá lâu nên chỉ vừa kịp sát giờ lên máy bay mà không có 1 phút nào để có thể thư giãn ở một trong các sân bay lớn nhất thế giới này.

Xin chia sẻ lại ngay những thông tin này, hy vọng nó sẽ giúp ích cho những ai sắp khởi hành chuyến bay quốc tế.

Bình Nguyên