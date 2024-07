Qua 6 tháng đầu năm 2024, kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng như các nhiệm vụ, mục tiêu CĐS được Trung ương giao trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là về hạ tầng số.

Viettel Bến Tre hỗ trợ người dân địa phương đổi điện thoại cho người dùng từ 2G lên 4G. Ảnh: Thanh Đồng

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh

Một số kết quả nổi bật đạt được như: So với thời điểm tháng 2/2024, số lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được triển khai, số hồ sơ, số giao dịch trực tuyến đều tăng. Hiện tại, tỉnh đã triển khai cung cấp 1.505/1.830 DVCTT, tăng 33 DVCTT, đạt 100% đối với những thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện cung cấp thành DVCTT toàn trình và một phần, đạt 82% so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tích hợp 1.483/1.505 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 242 DVCTT, đạt 98,5%. Tổng số hồ sơ của các DVCTT được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử 58.442 hồ sơ. Tổng số TTHC có nghĩa vụ tài chính phát sinh hồ sơ là 256/494 TTHC, đạt 51,2%, trong đó TTHC có giao dịch trực tuyến là 130, đạt 50,8%. Tổng số hồ sơ thanh toán trực tuyến 30.424/68.500 hồ sơ, đạt 44,4%.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên lạc trong và ngoài tỉnh, cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao. Tổng số thuê bao Internet hiện có trên 1,2 triệu thuê bao. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 3G đạt 100%. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 98%. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang đạt 73,1%. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (ĐTTM) đạt 87%.

Để thực hiện chuyển đổi máy điện thoại cho thuê bao 2G lên ĐTTM sử dụng 4G trên địa bàn tỉnh theo lộ trình tắt sóng 2G, UBND các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ giảm giá ĐTTM cho thuê bao 2G. Đến ngày 30/4/2024, đã hỗ trợ được 9.391 máy ĐTTM cho người dân. Tổ CĐS cộng đồng tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, DVCTT, thanh toán trực tuyến.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Ban chỉ đạo CĐS tỉnh, điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại cấp huyện, cấp xã vẫn chưa hoàn chỉnh, trang thiết bị còn lỗi thời gây khó khăn trong triển khai thực hiện CĐS. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo phân bổ đầy đủ để nâng cấp toàn diện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Nguồn lực công nghệ thông tin của doanh nghiệp còn hạn chế, kinh phí đầu tư CĐS cao nên lãnh đạo các doanh nghiệp chưa thật sự quyết liệt, chưa sẵn sàng thực hiện. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh chưa thể đo lường và báo cáo chính xác số liệu do các bộ, ngành Trung ương chưa có hướng dẫn, thống nhất cách tính.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về CĐS được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, người dân còn hạn chế về kỹ năng số cơ bản phục vụ nhu cầu thiết yếu như DVCTT, thanh toán trực tuyến, mua bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử hay những kỹ năng về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết hoặc tư vấn lập kế hoạch thuê; tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán; tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định giá, thẩm định trình phê duyệt. Những yếu tố này dẫn đến thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến việc phân bổ kinh phí, giao dự toán và giải ngân kinh phí.

Đẩy mạnh phổ cập hạ tầng số và ứng dụng số

Thực hiện các nhiệm vụ CĐS trong 6 tháng còn lại của năm 2024, các sở, ngành tỉnh và các địa phương tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh CĐS tỉnh theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS năm 2024, với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và tăng cường ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ CĐS, số hóa các ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện như: giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, tư pháp, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải, công thương và xây dựng. Xây dựng và ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 3.0; chiến lược dữ liệu tỉnh đến năm 2030.

Nâng cấp, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nội bộ của tỉnh và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NDXP) theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài.

Duy trì, phát triển Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh cho các hệ thống thông tin của tỉnh và kết nối với Hệ thống hỗ trợ, giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia để đánh giá rủi ro, giám sát, phát hiện tấn công, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời và ứng cứu các sự cố liên quan đến an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Trong những tháng còn lại của năm 2024, tỉnh cũng sẽ tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho lãnh đạo các cấp, cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nhiều hình thức phù hợp.

Phát triển kỹ năng số cho người dân, chú trọng hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, DVCTT, các dịch vụ số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp CĐS, đẩy mạnh hình thức thanh toán điện tử trong các lĩnh vực. Đẩy nhanh việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, gia tăng số lượng các tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐ triển khai nhiệm vụ về CĐS tỉnh năm 2024. Trong đó, có nhấn mạnh việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CĐS của các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh, huyện, xã và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai CĐS.

Yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có sự bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, tạo bứt phá trong CĐS gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ CĐS.

Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải có sự chủ động, tích cực, kịp thời trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ. Thống nhất thực hiện các nhiệm vụ CĐS theo phương châm: lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của CĐS.

Thanh Đồng (Báo Đồng Khởi)